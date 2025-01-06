Emniyet Müdürünü kahreden iki olay

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir’in İçişleri Bakanlığı’nı ziyarete gelen komisyon üyelerine anlattığı iki olay Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:





GÜLEDA CİNAYETİ

“Üniversite öğrencisi bir kızımız, daha önce yaşadığı şehirde bir erkek arkadaşı var. Aradan bir sene geçiyor, tartışmalar oluyor, çocuk kalkıp kızımızın okuduğu ile geliyor. Kıskançlık nedeniyle telefonunu alıp yere vuruyor. Başkaları ihbarda bulunuyor. Kız şikâyetçi dahi olmak istemiyor ama resen bu noktada koruyucu ve önleyici tedbir almaya yetkimiz var, o büroda çalışan arkadaşlar bunu alıyor. Çocuğu otobüse bindiriyorlar, diyorlar ki otobüs şoförüne ‘Gideceği yere kadar gözün üzerinde olsun. Yani herhangi bir şey olursa- kendi telefonlarını veriyorlar şoföre- bizi arayacaksın’. Kızın evinde gece yarısına kadar bir ekip bekliyor. Fakat bu şahıs şoför değişikliğinden faydalanarak iniyor, geri geliyor ve ne yazık ki kızımız eve alıyor sabaha karşı. Sabah yine bir tartışma gerçekleşiyor, yine kıskançlık mevzusundan. Elektrik süpürgesinin kablosuyla kızımızı boğarak öldürüyor.

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ECZANEDE BIÇAKLADI









Bu olayda eşinin psikolojik rahatsızlığı var, bundan dolayı başvuruda bulunmuş kadın ve biz tedbir kararı vermişiz. Konya ilimizde gerçekleşti. Rahatsızlığından dolayı kadın diyor ki; ‘Tedavi olalım.’ Alıp eşini hastaneye götürüyor, ki tedbir kararı var, hastaneye gidiyorlar, psikolojik rahatsızlığından dolayı doktor hastanede ilaç yazıyor. ‘Ama sürekli tedavi olmazsan seni boşarım’ diyor kadın. Beraber eczaneye geliyorlar ilaç almaya, eczanenin kamera görüntüsüne yansıdı bu, kadını bıçakladı orada. Yani kadın tamamen tedavi ettirmek, evliliği kurtarmak istiyor, belki de eşinin tedavi olmasını istiyor, tamamen iyi niyetle yaklaşıyor. Kadın hayatta, Allah’a şükür orada ölmedi.

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İYİ NİYETLE GÖRÜŞEBİLİYOR

Mağdur bazen öngörülemeyebiliyor, yani eşinden gelmeyeceğini düşünüyor. Yakınlarımız tarafından bir ölümcül şiddete uğrayacağımızı düşünen belki çok azınlıktadır; ama onlar da böyle gardını alamadıkları için, tamamen iyi niyetle ailesini kurtarmak, çocuklarını kurtarmak veya tekrar barışırım umuduyla ne yazık ki böyle bir olayın içine giriyor.

KOLLUK ÇAĞIR...

Ama o süreçte psikolojik destek alsın, hukuki destek alsın, görüşecekse bile, çocuklarla ilgili görüşecekse bile diyoruz ki: ‘Çocuk teslim merkezleri var, lütfen oraya git, orada görüş. Eğer zorunlu bir şekilde görüşme varsa telefonla ya da kolluk çağır, onun nezaretinde yap bunu yani çok şartsa’. Ki şart olacak herhangi bir şey de yok.”