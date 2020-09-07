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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emniyet müdüründen maskesiz para çeken vatandaşa: '1000 TL fazla çek'

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Emniyet müdüründen maskesiz para çeken vatandaşa: '1000 TL fazla çek'
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Muğla’nın Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, geçen cuma günü yapılan denetimler sırasında ATM’den para çeken maskesiz bir vatandaşı gördü. Emniyet Müdürü Toygun, yanına gittiği vatandaşa ceza hatırlatmasında bulunarak, “1000 TL fazla çek” diyerek espri yaptı.

Bu uyarı üzerine cebindeki maskeyi çıkarıp takan vatandaşa, maskeyi her zaman takması gerektiğini hatırlatan Toygun, amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyerek toplumsal bilincin arttırılmasını istediklerini söyledi. Denetimlere, Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan da katıldı.

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