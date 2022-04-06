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Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Zafer Aktaş#Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polislerle iftar yaptı. İftardan sonra Kızılay’a kan bağışında bulunan Zafer Aktaş, “Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesi’nde düzenlenen iftar programı öncesinde ‘Çevik Korosu’ sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş “Özellikle ilimizde meydana gelen ulusal ve uluslararası kongreler, etkinlikler, uluslar ve uluslararası müsabakalar, sportif faaliyetler ve toplumsal olaylarda sizler göz bebeğimiz Çevik Kuvvetimiz çeşitli görevlerde bulundular. Sizin almış olduğunuz eğitim, dik duruşunuz ve toplumsal olaylarda sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bizler İstanbul’da çok güzel işler başardık” dedi.

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Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

‘TÜM PERSONELİMİZ DESTEKLİYOR’

Emniyet Müdürü Aktaş, “Kan bağışına herkesi davet ediyoruz. Tüm personelimiz destekliyor. Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

Program sonrasında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şube müdürleri ve polis memurları Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

 

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Zafer Aktaş#Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü

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