Emniyet müdüründen ‘kan bağışı’ çağrısı

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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesi’nde düzenlenen iftar programı öncesinde ‘Çevik Korosu’ sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

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Programda bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş “Özellikle ilimizde meydana gelen ulusal ve uluslararası kongreler, etkinlikler, uluslar ve uluslararası müsabakalar, sportif faaliyetler ve toplumsal olaylarda sizler göz bebeğimiz Çevik Kuvvetimiz çeşitli görevlerde bulundular. Sizin almış olduğunuz eğitim, dik duruşunuz ve toplumsal olaylarda sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bizler İstanbul’da çok güzel işler başardık” dedi.

‘TÜM PERSONELİMİZ DESTEKLİYOR’

Emniyet Müdürü Aktaş, “Kan bağışına herkesi davet ediyoruz. Tüm personelimiz destekliyor. Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonrasında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şube müdürleri ve polis memurları Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.