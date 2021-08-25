Emniyet müdürü yaralandı, kızı yaşamını yitirdi

Kazada Nadir Örten ve 9 yaşındaki kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara