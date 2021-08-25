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GeriGündem Emniyet müdürü yaralandı, kızı yaşamını yitirdi
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Gündem
Ömer KOÇ / DHA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emniyet müdürü yaralandı, kızı yaşamını yitirdi

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Emniyet müdürü yaralandı, kızı yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden Kayseri’ye giden Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten’in eşi Nadide Örten yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Nadir Örten ve 9 yaşındaki kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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