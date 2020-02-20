Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan polislere 'mukavemet' uyarısı

Kanal D Haber Muhabiri Şevval Şirin, Esenyurt'taki okulda taciz iddialarıyla ilgili haberi yaparken kadın polisler tarafından zorla alıkonulmuştu. Yaşanan arbedede iki kadın polis, Şirin'i kollarından tutarak zorla okulun içerisine götürmüştü. Görevli polisler eşliğinde Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürülürken Şirin'in darp edildiği doktor raporunda da ortaya çıkmıştı. Raporda, "Her iki kolda hassasiyet, sıkmakla oluşturulduğu düşünülen kızarıklık, her iki el yüzeyinde tırnak izleri mevcut" olduğu yer almıştı.



İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN POLİSLERE UYARI



Yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bütün polislere yaşanan 'mukavemet' konusuna yönelik uyarı mesajı gönderdi.