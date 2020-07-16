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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı

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Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı
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BURSA İnegöl İlçesi Emniyet Müdürü Nihat Şahin, nikah masasına oturan komiser yardımcıları Mustafa Ayhan (29) ve Merve Kılıç'ı (26) birbirlerine kelepçeledi.

İnegöl İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Mustafa Ayhan ve Merve Kılıç, yaklaşık bir yıl önce Ankara Polis Akademisi’nde tanıştı. Mezuniyetin ardından İnegöl'e atanan çift, evlenme kararı alıp, bugün İnegöl Nikah Dairesi’nde kıyılan nikahla dünya evine girdi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Nihat Şahin de çifte, düğün hediyesi olarak kelepçe taktı. Mustafa ve Merve çiftini birbirlerine kelepçeleyen Şahin, mutluluklar diledi.

Emniyet müdürü, evlenen komiser yardımcılarına kelepçe taktı

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