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Emniyet müdürlüğünde gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttılar

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#Polis Memuru#Samsun#Gazi Polis Memuru
Emniyet müdürlüğünde gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:49

Samsun’da ifade vermek için geldiği emniyette işlemleri yapıldığı sırada yaşanan tartışmada gazi polis memuru Abdullah K.’ye yumruk atıp tişörtünü yırtan V.S.G. (19) ile babası M.G. (47), gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kısmında meydana geldi. İfade vermek için emniyete gelen V.S.G., nizamiyeden giriş yapmak istediği sırada işlemleri için kimliğini verdiği polis memuru Ebru Ç.’ye, iddiaya göre ‘İşinizi yapın sizi mi bekleyeceğiz’ diye bağırdı. Bunun üzerine gazi polis memuru Abdullah K.’nin uyarıda bulunmasıyla V.S.G.’nin babası M.G. de tartışmaya karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.G., gazi polis memuru Abdullah K.’ye yumruk atıp, tişörtünü yırttı. Durumu gören diğer polis memurları, baba ve oğlunu etkisiz hale getirdi. ‘Görevli memura mukavemet’ ile ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, savcının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi.

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#Polis Memuru#Samsun#Gazi Polis Memuru

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