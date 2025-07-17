Emniyet müdürlüğünde gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttılar

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kısmında meydana geldi. İfade vermek için emniyete gelen V.S.G., nizamiyeden giriş yapmak istediği sırada işlemleri için kimliğini verdiği polis memuru Ebru Ç.’ye, iddiaya göre ‘İşinizi yapın sizi mi bekleyeceğiz’ diye bağırdı. Bunun üzerine gazi polis memuru Abdullah K.’nin uyarıda bulunmasıyla V.S.G.’nin babası M.G. de tartışmaya karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.G., gazi polis memuru Abdullah K.’ye yumruk atıp, tişörtünü yırttı. Durumu gören diğer polis memurları, baba ve oğlunu etkisiz hale getirdi. ‘Görevli memura mukavemet’ ile ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, savcının talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi.