Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada

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Olay, Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün meydana geldi. İddiaya göre, Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile, birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

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Arazi paylaşımı yüzünden şikayet için gittiği polis merkezi çıkışında saldırıya uğrayan Haşmet Sarı'nın bıçaklanma anı bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ortasında Haşmet Sarı'nın 4 kişi tarafından tekme-tokat darbedilip, bıçaklanması, daha sonra polislerin gelmesiyle şüphelilerin yakalanmasına çalışılma anı yer aldı.

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü serbest kalırken, 3 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.