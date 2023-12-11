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Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada

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#Cinayet#Şanlıurfa#Kavga
Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 15:30

Şanlıurfa’da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle emniyet binası önünde öldürülen eczacı Haşmet Sarı’nın (39) darp ve bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi.

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Olay, Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün meydana geldi. İddiaya göre, Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartıştı.

Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile, birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada

Arazi paylaşımı yüzünden şikayet için gittiği polis merkezi çıkışında saldırıya uğrayan Haşmet Sarı'nın bıçaklanma anı bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ortasında Haşmet Sarı'nın 4 kişi tarafından tekme-tokat darbedilip, bıçaklanması, daha sonra polislerin gelmesiyle şüphelilerin yakalanmasına çalışılma anı yer aldı.

Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü serbest kalırken, 3 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Emniyet müdürlüğü önündeki cinayet kamerada

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#Cinayet#Şanlıurfa#Kavga

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