Emniyet Müdürlüğü çalışma saatleri – Emniyet saat kaçta Kapanıyor/açılıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğüne kısaca EGM kısaltmasıyla bilinir. EGM’ye bağlı il ve ilçe emniyet müdürlükleri vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Bu hizmetleri almak için bazı durumlarda randevu almak gerekir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışma saatlerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü EGM resmi bir kurum olduğu için çalışma saatleri de resmi kurumların yönetmeliklerine göre belirlenmektedir.

Emniyet Çalışma Saatleri

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm il ve ilçe merkezlerinde kurumun hizmeti hafta içi her gün saat 08.30 ile 17.00 arası faaliyet göstermektedir. Hafta sonları ise kurum kapalı olmaktadır. Ayrıca kurum öğle zamanlarında da öğle tatiline girmektedir. Bu nedenle hizmet alacağınız birimle ilgili zaman kaybına uğramamak için öğle tatiline de dikkat etmek gerekir. EGM birimlerinin öğle tatili saatleri ise 12.30 ile 13.30 arasıdır.

EGM birimleri içerisinde özellikle pasaport, ehliyet gibi yapılacak işlemler için çalışma saati olarak 08.30-12.30 ile 13.30-17.00 arası hizmet alınmaktadır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfsızakurulu kararlarını takip ediniz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Alınan Hizmetler

Emniyet Genel Müdürlüğü il ve ilçe merkezlerinde vatandaşlara farklı işlemler için hizmet sağlar. Özellikle EGM tarafından resmi bir kurum olarak verilen hizmetlerin başında ehliyet ile ruhsat işlemleri, pasaport ve kayıp kimlik işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca bazı şahsi ve ticari sorunlar konusunda da EGM birimleri resmi kurum olarak görev sağlamaktadır.

Emniyet müdürlüklerinin çalışma saatleri, bu kurumdan hizmet almak isteyen vatandaşlar açısından çok önemlidir. Özellikle vatandaşların vakit kaybetmemesi açısından verilen hizmetler randevu usulüne bağlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Merkezleri

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde tüm il ve ilçelerde yer alan polis merkezleri vatandaşlara 7/24 hizmet sağlar. Polis merkezleri vatandaşların tüm adli ve toplumsal olaylarına esaslı ve kesintisiz olarak 7/24 hizmet sağlar. Bu nedenle polis merkezlerinin adli olaylar karşısında çalışma saatleri yoktur.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara