Emniyet Müdürlüğü açıkladı... Son 5 yılda hırsızlık olayı yaşanmadı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde son 5 yılda hırsızlık vakası yaşanmadığı, geçmişte yaşanan terör olaylarının da polisin aldığı tedbirlerle son bulduğu belirtildi. Açıklamada, ilçe genelinin 24 saat esasına göre Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile izlendiği ve herhangi bir olumsuz vakaya rastlanmadığı ifade edildi. 20 bin nüfuslu ilçede vatandaşların çoğunluğu gündüzleri evlerinin kapısını kilitlemeye gerek görmezken yüz kızartıcı suçların olmaması vatandaşların yüzünü güldürdü.



'EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ'



Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçenin kırsal alanda olması nedeniyle, yabancıların pek gelmediğini ifade ederek, "Bu yüzden de son 5 yıldır hırsızlık olayları olmuyor. Çok sevindirici bir durum. Özellikle güvenlik güçlerimizin sürekli tedbirli davranmaları ve her yerde kameraların olması, ilçemizi en güvenli şehirlerden biri yapıyor. Vatandaşlar da çok duyarlı. Herkes tanıdık, akraba olduğu için ilçemiz huzurlu ve güvenli bir statüye kavuştu. Hırsızlık yüz kızartıcı bir durum olduğu için kimse kalkışmıyor" diye konuştu.