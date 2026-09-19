Emniyet mÃ¼dÃ¼rleri kararnamesiâ€¦ 39 ilin emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ deÄŸiÅŸti

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Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã‡orumlu, Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Celal Sel, GÃ¼listan DokuÂ kaybolduÄŸu sÄ±rada Tunceliâ€™de emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Yalova Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmaz Delen ve okul katliamÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± KahramanmaraÅŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan YiÄŸit merkeze alÄ±ndÄ±.

KARARNAMEYE Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° Ä°MZASI

Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan kararname ile Emniyet teÅŸkilatÄ±nda kapsamlÄ± deÄŸiÅŸime gidildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mustafa Ã‡iftÃ§iâ€™nin bakan olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim yaÅŸanÄ±rken, birÃ§ok kritik isim merkeze alÄ±ndÄ±. Kararname ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM) GÃ¼venlik Daire BaÅŸkanÄ± Emrullah GÃ¶lcÃ¼k, TanÄ±k Koruma Daire BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± GÃ¼nay, Polis BaÅŸmÃ¼fettiÅŸleri Ali KarabaÄŸ ve SelÃ§uk DoÄŸuÅŸ Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atandÄ±. Erzurum Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Onur Karaburun, Ã–zel GÃ¼venlik Denetleme BaÅŸkanÄ± oldu. TEM ve KOM Daire BaÅŸkanlarÄ± da deÄŸiÅŸti. TerÃ¶rle MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Salih GÃ¶zÃ¼m, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na RÃ¼ÅŸtÃ¼ YÄ±lmaz getirildi.

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TEM VE KOM DAÄ°RE BAÅžKANLARIÂ

EGMâ€™de kritik Ã¶nemdeki daire baÅŸkanlarÄ± da deÄŸiÅŸti. Buna gÃ¶re TerÃ¶rle MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™naÂ Salih GÃ¶zÃ¼m, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na RÃ¼ÅŸtÃ¼ YÄ±lmaz, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Adnan Ã–zdemir, Ã–zel Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na HÃ¼seyin Ediz TercanoÄŸlu, Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Murat TÃ¼resin, Bilgi Teknolojileri ve HaberleÅŸme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Nihat Uzun, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Turgay Olgun, GÃ¼venlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Fatih TatlÄ±oÄŸlu, Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Oykun Ä°lgÃ¼n, TanÄ±k Koruma Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na AydÄ±n UÄŸurlu ve Sosyal Hizmetler ve SaÄŸlÄ±k Daire BaÅŸkanvekilliÄŸine ise Beyhan GÃ¼rbÃ¼z getirildi.

GÃœLÄ°STAN VE OKUL KATLÄ°AMI MERKEZE Ã‡EKTÄ°

- GÃ¼listan DokuÂ kaybolduÄŸu sÄ±rada Tunceliâ€™de emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Yalova Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmaz Delen merkeze alÄ±ndÄ±.

- Okul katliamÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan YiÄŸit de merkeze alÄ±nan isimlerden biri oldu.

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- Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã‡orumlu, Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Celal Sel, DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nurettin GÃ¶kduman, Afyonkarahisar Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Birtan Erol, Amasya Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ayhan SaraÃ§, AydÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ArmaÄŸan Adnan ErdoÄŸan, BalÄ±kesir Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Yaman, BartÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Adatepe, Bitlis Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Koray Åžensoy, Burdur Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Kurt, Ã‡orum Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Arif Pehlivan, Denizli Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yavuz SaÄŸdÄ±Ã§, Erzincan Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer Baybaba, HatayÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÃ¼ÅŸtÃ¼ YÄ±lmaz, IÄŸdÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Niyazi Turgay, KahramanmaraÅŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan YiÄŸit, KarabÃ¼k Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Canver, Kayseri Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atanur AydÄ±n, KÄ±rklareli Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sinan Ã‡amuroÄŸlu, Kilis Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Korkmaz, MuÅŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Melih KuzudiÅŸli, Rize Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat TÃ¼resin, Sinop Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sibel KÄ±lÄ±Ã§oÄŸlu, ÅžÄ±rnak Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Volkan Sazak, Yalova Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÄ±lmaz Delen merkeze alÄ±ndÄ±.