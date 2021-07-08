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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emniyet kararnamesi: 33 ilde müdürler değişti

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Emniyet kararnamesi: 33 ilde müdürler değişti

İl emniyet müdürleri kararnamesiyle 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, 33 ilin emniyet müdürü değişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Diyarbakır’a, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir’e atandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş,Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper merkeze alındı.

Merkeze alındıktan sonra Sudan’a İçişleri Müşaviri olarak atanan Alper, Danıştay’ın “Öğrenci Andı” kararından sonra gündeme gelmişti. Trabzon’da ele geçirilen uyuşturucu malzemeleri “Andımız” yazısıyla sergilenmiş ve “Andımız var. Uyuşturucu illeti Trabzon’umuzun sokaklarında gezmeyecek” notuyla paylaşılmıştı.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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