Emniyet içinde Casper avı

İSTANBUL’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil silahlı suç örgütlerinden Casperlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte 9 Ocak 2026’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonunda örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği belirlendi. Bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden ‘suç, aranma, araç, yakalama kaydı’ gibi sorgulamalarla bilgi aldığı tespit edildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9’u polis memuru, 1’i zabıt katibi, 1’i gümrük muhafaza memuru, 1’i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak’ta belirlenen adreslere dün sabah düzenlenen operasyonlarla 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki belge ve eşyaya da el koyuldu.

BAŞLANGIÇ NOKTASI İHRAÇ POLİS

Şüphelilerden ihraç edilmiş polis olan İ.T.’nin Casperlar suç örgütüyle temasta olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanarak meslekten ihraç edildi. Kamuda başlatılan temizlik harekatında İ.T.’nin adliyede, emniyette, gümrükte kimlerle bağlantıda olduğu araştırıldı. Suç örgütüyle bağlantısı bulunan İ.T.’nin iletişime geçtiği diğer polis ve kamu görevlileri tek tek tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verildi.