Emniyet harekete geçti... Kahramanmaraş'taki saldırganı öven paylaşım ortaya çıktı! 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar adeta kan dondurdu.

Daha önce Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye’nin gündemine gelen Telegram gruplarında okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

Grupta "Barış Çelik" ismiyle yazan kullanıcının, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılan düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

591 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

SİVAS'TA TEHDİT PAYLAŞIMI YAPAN 1 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılardan sonra bazı sosyal medya hesaplarında Sivas'taki okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sanal medya platformunun sohbet kanalında 'Bufalo58' kullanıcı ismi ile 'Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız' paylaşımının sosyal medyada dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası paylaşımı yapan kullanıcının 10'uncu sınıf öğrencisi E.A. olduğu belirlendi. Şüpheli ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.

Sivas Valiliği konuyla alakalı resmi sanal medya hesabından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "15.04.2026 Çarşamba günü, bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen menfur saldırıların ardından, Valiliğimizce söz konusu paylaşımlar büyük bir hassasiyetle ve titizlikle değerlendirilmiş; Emniyet birimlerimiz tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş; 2009 doğumlu 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan E.A. ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur. İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÜSKÜDAR'DA BİR LİSEYİ HEDEF GÖSTEREN ŞÜPHELİ HAKKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası sanal medyadan Üsküdar'da bir okulu hedef gösterecek paylaşımda bulunan şüpheli hakkında 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.