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Emniyet: 'Gözaltında cinsel saldırı' paylaşımları alçakça yapılan iftiralardır

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Emniyet#EGM
Emniyet: Gözaltında cinsel saldırı paylaşımları alçakça yapılan iftiralardır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 02:05

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz" şeklindeki paylaşımların, emniyet birimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralar olduğunu açıkladı.

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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Emniyet#EGM

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