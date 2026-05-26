Emniyet Genel Müdürü Fidan’dan "Kurban Bayramı" mesajı

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlü Ali Fidan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, "Manevi iklimiyle gönüllerimizi aydınlatan, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren; sevgi, saygı, kardeşlik ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na milletçe erişmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bayram; milletimizin sahip olduğu kardeşlik şuurunun, merhamet duygusunun ve gönül zenginliğinin en değerli tecellilerinden biridir. Kırgınlıkların son bulduğu, dostlukların pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun gönüllerde yankı bulduğu bu müstesna zamanlar; ortak değerler etrafında kenetlendiğimiz, bizi biz yapan hasletleri yeniden hatırladığımız mukaddes günlerdir" dedi.

"YOLA ÇIKACAK TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN; TRAFİK KURALLARINA RİAYET ETMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

Haberin Devamı

Fidan, Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için ülkenin dört bir yanında gerekli tüm tedbirleri aldığını belirterek, "Trafikte, sokaklarda, caddelerde, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu güzergah ve alanlarda önleyiciliği esas alarak her türlü suç ve suç unsuruyla etkin mücadele yürütüyoruz. Bayram sevincinin gölgelenmemesi, her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim kavuşabilmesi amacıyla, her daim olduğu gibi bayramda da aynı hassasiyet ve titizlikle sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan; trafik kurallarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını, hız ihlallerinden kaçınmalarını, yorgun ya da uykusuz şekilde araç kullanmamalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanımından uzak durmalarını ve uzun yolculuklarda düzenli aralıklarla mola vermelerini özellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"COĞRAFYAMIZDAKİ KARDEŞLERİMİZİN ACILARININ DİNMESİNİ CENAB-I HAK’TAN NİYAZ EDİYORUM"

Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Fidan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki; hiçbir yolculuk yarım kalmasın, bayram sevinci gözyaşıyla gölgelenmesin. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarının, değerli ailelerinin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, kurban ibadetimizi kabul, dualarımızı makbul eylesin. Bu mübarek günlerin; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin acılarının dinmesine, insanlığın vicdanını yaralayan zulümlerin son bulmasına ve aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin daha da güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum."