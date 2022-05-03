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Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan şehit polis Fethi Sekin'in babasına anlamlı ziyaret

#Mehmet Aktaş#Fethi Sekin #Mehmet Zeki Sekin
Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan şehit polis Fethi Sekinin babasına anlamlı ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kahraman şehit Fethi Sekin’in babası Zeki Sekin’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aktaş, “Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in baba evini ziyaret ederek bayramlaştık. Tedavisi devam eden Zeki amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen ve şehit olan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti. Paylaşımda bulunan Aktaş, “Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in baba evini ziyaret ederek bayramlaştık. Tedavisi devam eden Zeki amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ülkemiz için canından geçen aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri. Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin” dedi.

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#Mehmet Aktaş#Fethi Sekin #Mehmet Zeki Sekin

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