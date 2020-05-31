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AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 23:17,Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgaya müdahale ettiği sırada vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, Aktaş, Bursa Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Özcan'ın,

Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale ettiği sırada vurularak şehit olduğunu anımsattı.

Aktaş'ın, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesini kullandığı paylaşımda, şehit polis memuru Özcan'ın fotoğrafı da yer aldı.

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