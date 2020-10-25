MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
GeriGündem Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 01:52 | Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Abone Olgoogle-news

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İncelemelerde bulunmak üzere kente gelen Aktaş'ı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, tören mangasını selamlayıp şeref defterini imzaladı.

Aktaş, Vali Varol ve İl Emniyet Müdürü Özen'den genel güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle