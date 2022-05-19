Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan '19 Mayıs' mesajı

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında, "İnanç, azim ve cesaretle bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve milli uyanışın başladığı 19 Mayıs 1919, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin de sembolüdür. Özgürlük ve bağımsızlığa atılan o ilk adımın ardından aziz milletimiz, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için tüm zorluklara göğüs germiş, bu toprakları yeniden vatan yapmak için verdiği eşsiz mücadeleyle büyük bir zafere imza atmıştır. Dün olduğu gibi bugün de, inanç ve iradeyle 103 yıldır yanan bağımsızlık meşalesinin ilelebet sönmemesi için her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edecek, istiklal ve istikbalimize her koşulda sahip çıkacağız. Gençlerimizin inancı ve heyecanı, milli değerlere bağlılığı, vatan, bayrak ve millet sevgisi bu uğurdaki kararlılığımızın arkasındaki en büyük güçtür" dedi.

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Köklerine, tarihine, medeniyetine sahip çıkan aynı zamanda da dünya insanı olarak yetiştirme gayesinde oldukları gençleri güvenli ve huzurlu ülkede yaşamalarını teminat altına almak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler; sizin enerjinize, birikiminize, heyecanınıza bu ülkenin ihtiyacı var. Hiç şüphesiz ki ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak olan sizin fikirleriniz, hayalleriniz, projeleriniz ve azminizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu toprakları bize vatan yapan ve ebediyete irtihal eden bütün gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."