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AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 21:41,Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "15 Temmuz" paylaşımı

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "15 Temmuz" paylaşımı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

EGM'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşandığı gece vatandaşları sokağa davet ettiği konuşmasından bazı kesitlere yer verildi.

Emniyet güçleri ve vatandaşların darbeye karşı direndiği görüntüler ve darbecilerin "Polisleri vurun" ifadelerinin bulunduğu videolu mesajda şunlar paylaşıldı:

"Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi. 15 Temmuz Zaferinin 4"üncü yılında vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cesaretleriyle o geceyi ölümsüzleştiren gazilerimize de minnettarız."


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