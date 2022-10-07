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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis intiharları ile ilgili açıklama

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#Emniyet#Polis#Sosyal Medya
Emniyet Genel Müdürlüğünden polis intiharları ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 12:49

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis intiharlarına ilişkin son dönemde ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklamada bulundu. Emniyet'ten gelen açıklamada, "İntiharların önüne geçilebilmesi için adımlar atılmakta ve alınan önlemlerin sonuç verdiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Daha önce sayısız kez açıklama yapmamıza ve verileri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmamıza rağmen, Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik dezenformasyon girişimleri devam etmekte ancak bunlar gerçekle bağdaşmamaktadır” denildi.

Benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve bu iddialarla ilgili de açıklama yapılarak alınan önlemler hakkında bilgilendirme yapıldığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı teşkilatımızdaki intihar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam etmekte ve bunlar hayata geçirilmektedir. 2010 yılında 105 olan psikolog sayımız, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 296’ya ulaşmış, psikolog görüşmelerine ağırlık verilmiştir. Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli Psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlanmıştır.

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Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” eğitimi verilmiştir. Ayrıca Türkiye Polis Radyosu’nda, Teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenlenmektedir.

Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri ile bağımsız bir "Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulmuştur. Bizleri derinden etkileyen intihar olaylarının önlenebilmesi için yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarımızı bundan sonra da hayata geçirecek, mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz.”

Emniyet Genel Müdürlüğünden polis intiharları ile ilgili açıklama


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#Emniyet#Polis#Sosyal Medya

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