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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'polis intiharları arttı' iddiasına yalanlama

#Emniyet#Polis#İntihar
Emniyet Genel Müdürlüğünden polis intiharları arttı iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin "Paylaşılan veriler doğruları yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...

Bazı basın yayın organlarında yer alan son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar ve paylaşılan veriler doğruları yansıtmamaktadır.

Benzer iddialar daha önce de gündeme getirilmiş, bu iddialarla ilgili Genel Müdürlüğümüzce açıklama yapılmış ve bu yönde alınan önlemler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Tekrar ifade etmek isteriz ki tüm personelimizi her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatılmıştır.

Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır.

"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMUŞTUR"

Teşkilatımızdaki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

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2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlarla Teşkilatımızdaki psikolog sayısı arttırılmıştır. Hedefimiz, bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmaktır.

Üniversitelerimizin Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başında “Öğren - Fark Et - Yardım Et Projesi” başlatılmıştır. Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Teşkilat olarak bu konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Emniyet#Polis#İntihar

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