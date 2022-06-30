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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden e-posta uyarısı

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis#Dolandırıcılık
Emniyet Genel Müdürlüğünden e-posta uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan “paula.moreira@aluno.unb.br” e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edildi.' açıklamasında bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan “paula.moreira@aluno.unb.br” e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri ekte paylaşılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünden e-posta uyarısı

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Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis#Dolandırıcılık

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