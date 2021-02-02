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GeriGündem Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! 'Aşağı bak' iddiasına yalanlama
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Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! 'Aşağı bak' iddiasına yalanlama

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaziçi Üniversitesi açıklaması! 'Aşağı bak' iddiasına yalanlama
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.

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