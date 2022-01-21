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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'ağır taşıt' kararı!

#Emniyet #Kar Yağışı#Yoğun Kar
Emniyet Genel Müdürlüğünden ağır taşıt kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle ticari olarak yük taşıyan araçlar kayarak yoldan çıktıklarında, yolda kaldıklarında veya trafik kazasına karıştıklarında en kısa sürede trafiğe açılması için kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin karayolları ekipleri tarafından en yakın alana çekileceğini duyurdu.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...

Ülkemizde son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmektedir.

Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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