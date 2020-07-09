MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmniyet Genel Müdürlüğü atama listesi ile 627 müdür ve amirin atamaları gerçekleşti
GeriGündem Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi ile 627 müdür ve amirin atamaları gerçekleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.07.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi ile 627 müdür ve amirin atamaları gerçekleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi ile 627 müdür ve amirin atamaları gerçekleşti
Abone Olgoogle-news

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) atama listesi, 9 Temmuz 2020 tarihinde yayımlandı. Buna göre EGM bünyesinde görev yapmakta olan 627 emniyet müdürü ve amirin yer değişikliği gerçekleşti. Hizmet bölgeleri birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden birinci bölgeye ve bölge için olmak üzere gerçekleşen atamalar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden de duyuruldu. İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü atama listesi detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli 627 emniyet müdürü ve amirini kapsayan atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Bu doğrultuda, 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personelin, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13 personelin, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine ise 298 personel olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle