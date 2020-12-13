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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gülveren: Trafik cezasında kota koymuyoruz

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gülveren: Trafik cezasında kota koymuyoruz
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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Deprem Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gülveren vekillerden gelen trafik cezalarıyla ilgili kota konulup konulmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Eskiden trafik ekiplerimiz icraatlarını sunarken ‘Bugün 50 arabaya ceza yazdık, şu kadar para da ceza uyguladık’ derlerdi; yani icraat öyleydi. Sonradan biz işi daha bilimsel yaptık. Hükümet ya da Maliye Bakanlığımızın ‘Sen bir yıl içerisinde 50 lira ceza yazacaksın, bu kotayı tamamla’ gibi; asla öyle bir şey söz konusu değil. 1998’de Türkiye’deki bir kural ihlalinin yakalanma oranı 1/998’di; yani bin tane kural ihlali yaptığınızda 1 tanesinde yakalanabiliyordunuz. Para ceza miktarlarının alınması 8’e 1’di. O zaman yakalanma oranı İngiltere’de 1’e 2’ydi. Bizde de artık 1’e 3’lere, 1’e 5’lere düştü. Yani kişilerde artık ‘Suç işlediğimde yakalanırım’ algısı oluşturuldu. Birçok teknolojik imkana sahibiz. Eskisi gibi ‘gel-al-götür’den ziyade delillendirilmiş suçlulara ceza yazdırma yoluna gidiyoruz.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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