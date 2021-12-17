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Emniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama

#Sahte İçki#Operasyon#Emniyet
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i tutuklandı.

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KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, Ülke genelinde yurt dışından temin edilen kaçak alkollü içkileri Türkiye’ye sokan ve yurt içerisinde yasadışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya arz ederek, haksız kazanç elde eden, insan sağlığını tehdit eden şahıslar ve suç gruplarına yönelik, şafak operasyonu gerçekleştirildi.

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Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 84.467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3.443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14.440 etiket, 3.847 adet sahte bandrol, 1.168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINA SAHTE İÇKİ DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Kumar Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Türkiye'de son günlerde yaşanan sahte içki ölümleri nedeniyle artırılan denetimlerde eğlence mekanlarında sigara içilip içilmediği, iş yerlerinde satılan alkollü içeceklerin bandrolleri, bulundurulması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken, müşterilere yönelik olarak da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 

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