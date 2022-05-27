Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emniyet duyurdu: 35 bin 874 personelin yeri değişti

#Emniyet#EGM#Polis
Emniyet duyurdu: 35 bin 874 personelin yeri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılı genel atama çalışmaları kapsamında 35 bin 874 emniyet mensubunun yerinin değiştiğini duyurdu.

Haberin Devamı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda; 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye 16 bin 957, 2'nci bölgeden 1'inci bölgeye 17 bin 24 ve 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye 1893 personelin atandığı kaydedilerek, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan 7 bin 500 civarında personelimiz batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin atamaları yapılmıştır. Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan 7 bin 688 personelden 4 bin 928 personelimiz eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere, büyük oranda ilk tercihlerine atamaları yapılmış, 2 bin 760 personelin ise talepleri doğrultusunda ipkaları yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde, çocukları 7'nci sınıf, 11'inci sınıf ve üniversitede son sınıfa geçecek olan 4 bin 89 personelimizin ipka talepleri kabul edilmiştir. Halen şark görevinde olan ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile şark görevinden muaf tutulan 268 şehit ve gazi yakınımız, tercihleri doğrultusunda istedikleri yerlere atanmışlardır. Ayrıca teşkilat mensuplarımızdan 50 yaş ve üzeri olan 6 bin 705 personelimizin ipkaları, talepleri doğrultusunda kabul edilmiştir" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet#EGM#Polis

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme