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Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi

#Emniyet#Suç Örgütü#Operasyon
Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi

Emniyet'ten yapılan açıklamada "2022 yılının ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen 29 operasyonda 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildi" denildi.

 

 

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM DAİRE Başkanlığınca, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29 adet planlı operasyonlar neticesinde; 2 ULUSAL, 27 YEREL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ.

Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.

KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında;

•112 tabanca

• 4 uzun namlulu silah

• 33 av tüfeği,

• 8 kurusıkı tabanca

• 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek

• 563 çek-senet ele geçirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Emniyet#Suç Örgütü#Operasyon

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