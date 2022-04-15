Emniyet duyurdu: 29 organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM DAİRE Başkanlığınca, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29 adet planlı operasyonlar neticesinde; 2 ULUSAL, 27 YEREL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ.
Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 214 şüpheli şahıs tutuklandı.
KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında;
•112 tabanca
• 4 uzun namlulu silah
• 33 av tüfeği,
• 8 kurusıkı tabanca
• 4.280 adet farklı çap ve markalarda fişek
• 563 çek-senet ele geçirildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.