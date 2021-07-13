Emniyet araçlarıyla konvoy yapıldı! Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kentten böyle ayrıldı

Resmi Gazete'de 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan kararnameyle Zonguldak İl Emniyet Müdürü görevinden Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Metin Turanlı için dün polisevinde veda yemeği düzenlendi. Turanlı, akşam saatlerinde ise kentten ayrıldı. Polisevinde meslektaşlarıyla vedalaşan Turanlı, ardından aracına bindi.

KLİP OLARAK YAYINLANDI

Turanlı'nın kentten ayrıldığı anlar ise sosyal medya hesabından klip olarak yayınlandı. Motosikletli yunus ekiplerinin de bulunduğu emniyete ait birçok aracın yer aldığı konvoy, Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Kavşağı'na kadar Turanlı'ya eşlik etti. Turanlı, polis telsizinden anons yaparak çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Dron ile yapılan çekimle klip haline getirilen veda anı, Turanlı tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Turanlı, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 5 yıldan beri görev yaptığım emeğine emek, ekmeğine huzur katmak üzere bulunduğum 'dedemin ekmek teknesi' Zonguldakımızdan ayrılıyorum. Bilfiil burada yaşadığım '1719' günün (yaklaşık 10 günü dışındaki sürenin) ortalama her 18 saatinde bu şehirde yürüttüğüm mesaim esnasında; ülkeme, insanıma ve milletime sağlıkla hizmet edebilmeyi nasip eden Allah’ıma şükrediyor, buna vesile olan ve bu atmosferi kolaylaştıran sıralı tüm devlet büyüklerime saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum." dedi.

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