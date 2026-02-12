×
Gündem Haberleri

'Emmi'yi diplomatik plakalı araçla kaçırdılar: 6 şüpheli yakalandı

Edirne’de, ‘Casperlar’ suç örgütü üyelerinden ‘Emmi’ kod adlı Mehmet Kurtoğlu’nun, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırılmasına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) birçok iş yerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının faili olarak aranan ‘Casperlar’ suç örgütünün önde gelen üyelerinden ‘Emmi’ kod adlı Mehmet Kurtoğlu, 1 Şubat’ta yasa dışı yollarla Türkiye’den kaçtı. Kurtoğlu, Romanya’da yakalanmasının ardından 9 Şubat’ta teslim edildiği Türkiye’de tutuklandı.

Kurtoğlu'nun kaçmasında organizatörlerin tespiti amacıyla, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘göçmen kaçakçılığı’ suçuyla soruşturma başlatıldı. Kamera görüntüsü incelemeleri ve analiz çalışmaları sonucunda Kurtoğlu’nun konakladığı yerden alınıp, hudut kapısına götürüldüğü, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Kurtoğlu'nun kaçmasına yardım ettikleri belirlenen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

