Emlakta vatandaşlık oyunu

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen bazı gayrimenkul satışlarının muvazaalı (danışıklı-gerçek dışı) olduğu yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 72 şüpheli ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme veya üye olma’, ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve şirketlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. Şüphelilere ait bin 45 taşınmaza, 1 otele, 15 motorlu araca, 1 yata, 10 banka hesabına ve 7 anonim şirkete el koyularak, şirketlere kayyum atandı.

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YÜKSEK BEDELLİ GÖSTERİLDİ

Soruşturma kapsamında, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgeler incelendi. İncelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği ve gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği belirlendi. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na aykırı biçimde işlem tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edildi. Suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ile eylem yöntemi ortaya çıkarılarak suçta kullanılan paravan şirketler belirlendi.

6 BİN 134 VATANDAŞLIK İPTAL

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 16 ilde sahte raporlarla usulsüz vatandaşlık sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamada muvazaalı işlemler ve milli güvenlik gerekçeleriyle toplam 6 bin 134 yabancının Türk vatandaşlığı kazanma kararının iptal edildiğini ya da geri alındığını duyurdu.

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16 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 1045 gayrimenkul ile bir yata, Bodrum’da bir otele,16 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 1045 gayrimenkul ile bir yata, Bodrum’da bir otele,15 motorlu araca ve 10 banka hesabına el koyuldu. 7 şirkete kayyum atandı.

GÜRLEK: 2.5 MİLYAR TL BUHAR OLDU

ADALET Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını kaydederek şöyle dedi:

“Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2.5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış; 1045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır.”

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90 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, B Grup Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi İbrahim Halil Babacan, Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi Mehmet Babacan, Gayrimenkul Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı-Eksper Neşecan Çekici, Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü-Eksper Cansel Şirin Yazıcı’nın da arasında bulunduğu 73’ü eksper 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 72 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.