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Emlakta fırsatçıya jet ceza

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#Deprem#Emlak#Fırsatçı
Emlakta fırsatçıya jet ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:00

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanları tespit eden Ticaret Bakanlığı görülmemiş ceza kesti.

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Bakanlık, “Vatandaşın zor durumunu fırsata çeviren her bir kişiye 250 bin, toplamda 14.5 milyon lira ceza kesildi” açıklamasını yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz” denilerek, “Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek” uyarısında da bulunuldu.

BAKAN YARDIMCISI DUYURMUŞTU

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da önceki gün deprem fırsatçılarına karşı harekete geçtiklerini belirterek “İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır” demişti. 

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#Deprem#Emlak#Fırsatçı

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