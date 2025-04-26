Emlakta fırsatçıya jet ceza

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Bakanlık, “Vatandaşın zor durumunu fırsata çeviren her bir kişiye 250 bin, toplamda 14.5 milyon lira ceza kesildi” açıklamasını yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz” denilerek, “Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek” uyarısında da bulunuldu.



BAKAN YARDIMCISI DUYURMUŞTU



Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da önceki gün deprem fırsatçılarına karşı harekete geçtiklerini belirterek “İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır” demişti.