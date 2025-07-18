×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emlakçıdan haraç isteyip iş yerini kurşunladılar... Olayın azmettiricisi kuzeni çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Emlakçı#Haraç
Emlakçıdan haraç isteyip iş yerini kurşunladılar... Olayın azmettiricisi kuzeni çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:43

Adana'da bir emlakçıyı telefonla arayarak 3 milyon lira haraç isteyip, parayı alamayınca iş yerini kurşunlayan 8 kişi yakalanırken, olayın azmettiricisi emlakçının kuzeni çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan M.Y.'yi telefonla arayan bir şahıs, 3 milyon lira haraç istedi. M.Y. haraç vermeyeceğini söyleyince 4 Nisan gecesi kapalı olduğu sırada ofisine kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yaklaşık 700 saatlik görüntü taraması sonucu 3 şüphelinin izi bulundu. Özel harekât polisi destekli operasyonla gözaltına alınan M.U. (28), T.T. (21) ve M.E. (27), sorguda çarpıcı detaylar verdi.

Emlakçıdan haraç isteyip iş yerini kurşunladılar... Olayın azmettiricisi kuzeni çıktı

Haberin Devamı

İddiaya göre M.U. ateş açarken, T.T.'nin çevrede gözcülük yaptığı, M.E.'nin ise saldırganları olay yerine götürüp ardından kaçmalarını sağladığı öğrenildi. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin emlakçı M.Y.'nin kuzeni S.Y. olduğu tespit edildi. Onunla birlikte hareket ettiği ileri sürülen eşi G.Y. ve 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. ile M.U., T.T. ve M.E. tutuklanırken, G.Y. ve 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Emlakçı#Haraç

BAKMADAN GEÇME!