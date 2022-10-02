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Emlakçıdan akılalmaz oyun! Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı

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#Kira#Emlak#Konut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 15:27

Kiralardaki fahiş artışları fırsat bilen dolandırıcılar her gün yeni bir yönteme başvuruyor. Bu kez İstanbul’da bir emlakçı aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayıp daha sonra o evleri yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Mağdurlardan gazeteci Hülya Kapucu ise yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

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Artan kiralar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları hiç olmadığı kadar gündemde iken fırsatçılar da çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine başvurabiliyor.

İstanbul Şişli'de yaşanan olayda ise bir emlakçı aynı mahallede 23 ev kiraladı, sonra da o evleri kendisinin gibi başkalarına kiraladı. Şişli’de yaşanan olayda Hülya Kapucu evini kiraya verdi. Evi kiralayan kişi evde tek yaşayacağını belirtti ancak birkaç gün sonra o evi başkasına kiraladı.

Evi kiralayan emlakçı kontratta başkasına kiralanamayacağı maddesini de koydu. Hülya Kapucu gerçeği ise komşusundan gelen telefonla öğrendi. Ev sahibi şikayetçi oldu, emlakçı ise dava süreci devam ediyor diyerek açıklama yapmadı.

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Dolandırıldığını iddia eden Hülya Kapucu yaşadığı şaşkınlığı anlatırken, "Başkalarına evi kendi evi olarak göstermiş, kendi adını yazarak kontrat düzenlemiş. Siz benimle ortak mısınız dediğimde, ‘Ev benim istediğimi yaparım’ diyor. Ben, bin 300 liraya kiraya vermiştim ancak başkasına 4 bin liraya kiralamış. Tamamen evi sahiplenmiş durumda.

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KOMŞUSUNDAN GELEN TELEFONLA ÖĞRENDİ

Komşum beni aradığında, ‘Evde ne kadar çok sirkülasyon var.’ dedi. Kapıyı tıkladığımda, ‘Siz kimsiniz? Benim kiracım değilsiniz.’ dedim. Gerçek kiracıyı aradığımda kirayı arttırmayı, böyle devam ettirmeyi teklif etti." ifadelerini kullandı.

Emlakçıdan akılalmaz oyun Ev sahibi hayatının şokunu yaşadı


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