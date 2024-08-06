×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emlakçı aracılığıyla kelepir daireyi satın almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 7 milyon lirasını kaptırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beylikdüzü#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:19

Beylikdüzü'nde internet üzerinden değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı D.O. (38), 7 milyon lira dolandırıldı. Polis iş adamını dolandıran biri kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Beylikdüzün'de tekstil işiyle uğraşan D.O., 11 Temmuz Perşembe günü internet üzerinden gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak isterken dolandırıldı. İş adamı D.O. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. İş adamı emniyetteki ifadesinde; emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştığı, kendisine verilen hesaba 7 milyon lira göndermesine rağmen satışın gerçekleşmediğini belirtti.

Emlakçı aracılığıyla kelepir daireyi satın almak istedi, hayatının şokunu yaşadı Tam 7 milyon lirasını kaptırdı

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, İstanbul ve Antalya'da yaptığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, Hikmet A. (42), Yunus V. (25), Emrah B. (27), Nurgül H. (34), Özcan H. (21), Selman K. (35) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra daire sahibinin işi çıktı, hasta oldu gibi bahanelerle satışı yapmayarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Haberin Devamı

Emlakçı aracılığıyla kelepir daireyi satın almak istedi, hayatının şokunu yaşadı Tam 7 milyon lirasını kaptırdı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beylikdüzü#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!