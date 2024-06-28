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Emlakçı ana oğuldan 90 milyonluk vurgun: 57 kişiyi dolandırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Emlakçı#Nevşehir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 15:08

Nevşehir’de, emlakçı A.K.İ. (31) ve annesi Y.İ. (54) topraktan ev satışı vaadi ile 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kentte, emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ., topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi. Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi. Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Emlakçı ana oğuldan 90 milyonluk vurgun: 57 kişiyi dolandırdılar
Emlakçı ana oğuldan 90 milyonluk vurgun: 57 kişiyi dolandırdılar

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#Dolandırıcılık#Emlakçı#Nevşehir

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