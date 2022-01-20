Kerziban Keskin cinayete kurban gitmiÅŸ! VahÅŸeti canlÄ± yayÄ±nÄ±nda itiraf etti

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Konya'da yaÅŸayan 3 Ã§ocuk annesi Kerziban Keskin, geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esindeki arkadaÅŸÄ± HÃ¼sniye D.'nin yanÄ±na geldi. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n babasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gÃ¼n sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±, anneleri hakkÄ±nda kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.

Erkan ÃœnÃ¼var, babasÄ±, dedesi ve diÄŸer eÅŸlerinden annesine gayrimenkuller kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, parasÄ± ve mallarÄ± iÃ§in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini iddia etti. Son olarak annesinin Alanya'da biriyle evlendiÄŸini, bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ÃœnÃ¼var, "Serik ilÃ§esinde ikamet eden HÃ¼sniye D. isimli kadÄ±nÄ±n ve erkek arkadaÅŸÄ± Ramazan Ã‡.'nin anneme zarar verdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek HÃ¼sniye D.'nin mallarÄ±nÄ± satabileceÄŸine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuÅŸtu" dedi.

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'ANNEM MESAJ ATMAYI BÄ°LMEZ'

Son konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan annesine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ÃœnÃ¼var, "3 KasÄ±m tarihinde annemin telefonundan 'OÄŸlum ben biraz gecikeceÄŸim. Ä°ÅŸlerim uzadÄ± burada' ÅŸeklinde bir mesaj geldi. Annem mesaj atmasÄ±nÄ± bilmezdi. AyrÄ±ca yazÄ± dili, annemizin sÃ¶ylemlerinden Ã§ok farklÄ±ydÄ±. Bu mesajÄ± HÃ¼sniye D.'nin yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadÄ±k" diye konuÅŸtu.

'KAHVALTI HAZIRLAMIÅž, GELÄ°N GÄ°BÄ° GÄ°YÄ°NMÄ°ÅžTÄ°'

UlaÅŸtÄ±klarÄ± HÃ¼sniye D.'nin ise kendilerine sÃ¼rekli 'Anneniz biriyle evlendi. BalayÄ±na gitti. KÄ±sa sÃ¼re sonra gelecek' dediÄŸini anlatan ÃœnÃ¼var, "Anneme 50 bin TL kredi Ã§ektiren bu kadÄ±n, bizi sÃ¼rekli oyaladÄ±" dedi.

Televizyon kanalÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan HÃ¼sniye D. ise Kerziban Keskin'in kendisini evladÄ± gibi sevdiÄŸini belirterek, "Ekim ayÄ±nÄ±n sonu gibi bir sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda kahvaltÄ± hazÄ±rlamÄ±ÅŸ, gelin gibi giyinmiÅŸti. 'Neden bÃ¶yle giyindin?' diye sorduÄŸumda 'H.Ä°. amcan beni almaya geldi. 9 Mart parkÄ±na, onun yanÄ±na gidiyorum' dedi. YanÄ±na ilaÃ§ poÅŸeti ile kÄ±yafetlerinin olduÄŸu Ã§antayÄ± alÄ±p gitti. Ondan sonra nereye gittiÄŸini bilmiyorum. Kerziban kendinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k erkeklerle evlenip onlarÄ±n mallarÄ±nÄ± alan bir dolandÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r. H.Ä°.'in de mallarÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Kerziban Ã¶lmedi, 1-2 gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±kacak" dedi.

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CANLI YAYIN Ã–NCESÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Antalya Emniyeti AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼rosuâ€™nca soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, bu sabah canlÄ± yayÄ±na katÄ±lmak iÃ§in stÃ¼dyoya gelen HÃ¼sniye D.'nin arkadaÅŸÄ± RÃ¼stem B., yayÄ±n Ã¶ncesi programÄ± sunan kiÅŸiye itirafta bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kerziban Keskin'in HÃ¼sniye D. tarafÄ±ndan boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ardÄ±ndan cesedin 2 gÃ¼n evde bekletildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren RÃ¼stem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in plan yaptÄ±k. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktÄ±k. HÃ¼sniye D., bu vahÅŸi eylemde baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca cesedi parÃ§alara ayÄ±rdÄ±" dedi.

4 ÅžÃœPHELÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

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RÃ¼stem B.'nin televizyon programcÄ±sÄ±na sÃ¶ylediklerinin ardÄ±ndan Antalya AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ä°stanbul ve Antalya'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon yaptÄ±. RÃ¼stem B. ve eÅŸi Ä°nayet B. Ä°stanbul'da, HÃ¼sniye D. ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ramazan Ã‡. ise Antalya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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ARAZÄ°DE CANSIZ BEDEN ARANIYOR

Kerziban Keskin'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin iddialar Ã¼zerine Serik ilÃ§esindeki arazide cansÄ±z beden aramasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden HÃ¼sniye D.'nin yer gÃ¶stermesinin ardÄ±ndan Merkez Mahallesi'nde oÄŸluna ait arazideki barakalarÄ±n yanÄ±nda emniyet gÃ¼Ã§leri iÅŸ makinesiyle kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

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