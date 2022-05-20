Emlak vergisi ne zaman ödenir? İşte 2022 emlak vergisi ödeme ekranı

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"Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?" sorusu, ödemeler için son gün gelirken vatandaşların da yoğunlaştığı konulardan oldu. 2022 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödenecek. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Söz konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

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EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

Emlak vergisi ödemeleri birden çok çeşitli alandan yapılabiliyor. İnternetten işlem yapmak istemeyenler belediyeden işlem yapabilirler. Emlak vergisi ödeme banka şubelerinden de yapılabilir.

Online emlak vergisi ödemelerinde ise 3 farklı seçenek bulunuyor.

1- Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yapabilirsiniz.

2- Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden de emlak vergisi ödeme işlemleri yapabileceğiniz alanlar arasında yer alıyor.

3- E-Devlet platformu üzerinden çeşitli vergi borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

Platformdaki “İnternet Vergi Dairesi” sekmesinden emlak verginizi de görüntüleyebilirsiniz.

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E DEVLET EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI