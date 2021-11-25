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Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihi

#Emlak Vergisi#Emlak Vergisi Ödeme#Emlak Vergisi Ödeme Tarihi
Emlak vergisi ne zaman ödenir Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihi

Emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılır sorusu, mülk sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mülkü, cinsi, genişliği ve lokasyonuna göre değişen emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Her yıl güncellenen Emlak Vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödenirken, gözler son ödeme tarihine çevrildi. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, ödeme işlemlerin banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden yapacaklar. Taksitli ödemeler 30 Kasım'da sona erecek.

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Emlak vergisi ödemeleri tarihleri için son günlere girildi. 1 Kasım'da başlayan emlak vergisi 2. taksit ödemeleri, gayrimenkul türüne büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. Vergi ödeme işlemlerini belirlenen tarihe kadar yapmayanlar ise cezai duruma düşecekler. Mükellefler 2. taksit ödemelerini, Gelirler İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden, E-Devlet kapısı ya da EFT/Havale kredi kartı ile yapabilecekler. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman bitecek? İşte, 2021 emlak vergisi ödeme tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlamıştı. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek. Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlıyor. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek.

Her yıl güncellenen Emlak Vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödeme yapılacak gayrimenkulün metrekareleri de tutarını etkiliyor. Taksitle ödemenin dışında son ödeme tarihine kadar tek seferde de gerçekleştirilebiliyor.

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EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 9,11/2=) yüzde 4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında artırılması suretiyle;

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000TL’yi aşan kısım için binde 6,

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için binde 6,

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, için binde 10 şeklinde tespit edildi.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Emlak vergisi ödemesi gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye yapılmaktadır. Belediyelerin veznelerine gidilerek, EFT/Havale yoluyla ya da bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılması mümkün. Gayrimenkul sahibinin gayrimenkulden farklı bir şehirde bulunması halinde, ödemeler tüm belediyelerden yapılabilir.

Bunun yanı sıra, Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesi (gib.gov.tr) üzerinden ve E-Devlet kapısı vasıtasıyla İnternet Vergi Dairesi üzerinden de yapılma imkânı bulunuyor. Öte yandan PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da emlak vergisi ödenmesinin mümkün.

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