Emlak ofisinde dehşet! O anlar kamerada

Olayın adresi Sarıyer’de bir emlak ofisiydi. İddiaya göre 25 Ağustos günü İşyeri sahibi Emlakçı Hasan D. ile müteahhit İbrahim K. arasında tartışma yaşandı. Ardından İbrahim K. İşyerinden çöktü. Bir saat sonra işyerine motosiklet ile iki kişi geldi. maskeli şüphelilerden biri iş yeriniin kapısını açıp peş peşe ateş etmeye başladı. O sırada koltukta oturan ve kurşunların hedefi olan Kemal Kavraz hayatını kaybetti. Şüpheliler ise kaçtı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 50 güvenlik kamerasından 100 saati aşkın görüntü inceledi. Maske ve kask takmalarına rağmen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

YAPILAN TAKİPLER SONUCU YAKALANDI



Mustafa F. (28) ve Ersin Y. (22)’de Beşiktaş’ta gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Kemal Kavraz ile aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Bu sırada emlakçı ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit ibrahim K.’da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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