Emlak Konut Genel Müdürü açıkladı! İşte Orta Gelirliye ‘İlk Ev’ Projesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destek detayı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu.

Yüzde 0,69 oranında faizle 15 yıl vadeli olacak krediyle İstanbul'da 5 milyon liraya kadar, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya kadar, diğer illerde ise 2 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek.

CNN Türk canlı yayınında kampanyayla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Hane halkının ortalama 20-30 bin lira değerlerini orta gelir olarak değerlendiriyorum. 1 ve 2. bölgede 1 yıl ikamet şartı olacak. 3. bölgede ikamet şartı aranmayacak” dedi.

"100 BİN KONUT DÜŞÜNÜLÜYOR"

“1 milyonluk konutta 15 bin lira taksiti oluyor” diyen Gedikli, “İlk 3 yıl taksit miktarı hane gelirine göre değerlendiriliyor. İlk 3 yıl rahat bir ödeme olsun diye aradaki farkı Hazine son 8 yıla ekliyor. 100 bin konut düşünülüyor. Dilediğiniz yerden projeden bulduğunuz daireyi tespit edip bankaya başvuru yapacaksınız. Bakanlığımız internet sitesini hazırlıyor. Verasetle kalanların da başvuru hakkı var” ifadelerini kullandı.

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Günümüz şartlarında 1,29 faiz oranıyla çekilen kredi ile kampanya çerçevesinde 0,69 faiz oranıyla çekilen krediyi karşılaştıran Gedikli, şunları söyledi:

Hane halkı geliri ve krediye göre değişir ama 2 milyon lira kredi kullanırsanız bugünün şartlarında 28 bin lira taksitle 15 yılda 5 milyon civarında ödüyorsunuz.

15 YIL VADEYLE 4 MİLYON LİRA

Kampanya dahilinde düşünüldüğünde; 30 bin lira hane halkı geliri düşünülürse ilk yıl 9 bin lira, 2. yıl 11 bin, 3.yıl 13 bin lira civarı sonraki 4 yıl 20 bin lira civarı, sonraki son 8 yılda 27 bin lira ödemeniz oluyor. Toplamda 4 milyon ödeme yapmış oluyorsunuz. Yani 2 milyon lira kullandığınız krediyi 15 yıl vadeyle 4 milyon lira olarak ödüyorsunuz.

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İLK 3 YIL TAKSİDE ÖTELEME

Bugünün koşulunda ise 1,29 oranla kredi kullandığınızda yaklaşık 5 milyon 100 bin lira oluyor. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığımız faiz oranı düşüklüğünde yüzde 25’lik katkı sağlamış oluyor. Bir de ilk 3 yıldaki taksiti öteliyor, öyle bir katkısı var. Konut satıcıları da konut fiyatının yüzde 5'i kadar katkı sağlıyor. 100 bin konut için finansman hazırlandı.

"KONUTLARI VATANDAŞLARIMIZ KENDİ BULABİLİR"

Konutları vatandaşlarımız kendisi de bulabilir, internet sitesinden de takip edilebilir. Kırsalda üzerine kayıtlı arsa varsa başvurabilirsiniz ama kentte arsanız varsa başvuramazsınız.