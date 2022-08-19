Emlak firmasının köpeği toprağı eşeleyince vahşet ortaya çıktı! Başına çekiçle vurarak öldürmüş

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Olay, yaklaşık 1 hafta önce Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden eski müstakil evi satın alan emlak firması, geçen hafta tadilat çalışması başlattı. Firmanın Rottweiler cinsi 'Baron' adlı köpeği de geceleri koruma amaçlı bahçeye bırakıldı.

'Baron', aynı gün evin bahçesindeki toprağı eşelemeye başladı. Köpeğin eşelediği yerden kötü kokular gelmesi üzerine toprağı kazan inşaat işçileri, alüminyum folyoya sarılı kadın cesediyle karşılaştı. Firma yetkilisi, durumu polise haber verdi.

Polisin yaptığı inceleme sonucu yaklaşık 2 ay önce gömüldüğü belirlenen cesedin, evin eski kiracısı Ayşen Çöl'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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KOMŞULARA 'EŞİM BENİ TERK ETTİ' DEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Ayşen Çöl'ün eşi Durmuş Çöl, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Çöl, 'mal varlığı' nedeniyle eşi ile tartıştıklarını ve daha sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Eşini öldürüp, bahçeye gömdüğünü söyleyen Durmuş Çöl, komşularına da Ayşen Çöl'ün, kendisini terk ettiğini söyledi. Çöl, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayşen Çöl'ün cenazesi de ailesi tarafından toprağa verildi.