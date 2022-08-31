Emirhan’ın öldüğü kazada otobüs şoförü ifade değiştirdi tahliye oldu

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5 Mayıs’ta, Seyit Ali Akpekmezci (61) idaresindeki hafriyat kamyonu, İstanbul’dan Eskişehir’e giden Barış Kantaroğlu (48) yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsüne Bursa’da İsmetiye Viyadüğü mevkisinde arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan Emirhan Şen (20) öldü, 6’sı ise yaralandı. Gözaltına alınan şoförler Barış Kantaroğlu ile Seyit Ali Akpekmezci tutuklandı.

YOLCULAR DİNLENDİ

Tutuklu 2 şoför hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlarından 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen yolculardan Muhammed M.T., bir numaralı koltukta seyahat ettiğini belirterek, “Bursa’da otobanda ilerlerken, otobüs şoförü ’Ehliyetin süresi bitiyor’ dedi ve aracı yavaşlatmaya başladı. Otobüsü, emniyet şeridine çekti ve aracı durdurdu. Bu sırada çok yüksek bir ses duydum ve araç sağ tarafa doğru kaydı. Kamyonun, otobüse çarptığı anı bizzat gördüm” dedi.

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2 numaralı koltukta seyahat eden Doğukan L. ise şoförün aracı sağ taraftaki emniyet şeridine çektiğini söyledi.

İLK İFADESİNİ YALANLADI

Kaza yerindeki ilk ifadesinde, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu indirip, yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği, bunun üzerine sinyal vererek sağ şeride yanaştığında kazanın meydana geldiğini söyleyen Barış Kantaroğlu, duruşmada söz aldı. İlk ifadesinin doğru olmadığını belirten tutuklu sanık Kantaroğlu, “Otobüste yolcu çok fazlaydı. Klima çalışıyordu. Önümde giden küçük araçlar vardı. Hızımı 40’a düşürdüm. Dikiz aynasına baktığımda, çok hızlı bir kamyonun geldiğini gördüm. Kazaya mahal vermemek ve kamyona yol vermek için emniyet şeridine ön kısmım girmişti. Ancak arka tarafın sol kısmı tam girmemişken; kamyon bize çarptı” dedi. Kantaroğlu, güvenlik şeridinde durduğu iddiasının doğru olmadığını ifade etti.

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’DİĞER SANIKTAN ŞİKÂYETÇİYİM’

Süratli olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Seyit Ali Akpekmezci ise “Sağ şeritte ilerliyordum. Hızım yaklaşık 77 kilometreydi. Önümde giden TIR, sol şeride geçince otobüsü bir an karşımda buldum. Otobüsün ön kısmı emniyet şeridinde, arka tarafın yol kısmında park halinde olduğunu fark ettim. Otobüse çarpmamak için sola manevra yapsam da kurtaramadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Ayrıca kazada yaralanmamdan dolayı diğer sanıktan şikâyetçiyim” dedi.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Duruşmada ara karar veren mahkeme heyeti, kamyon şoförü Seyit Ali Akpekmezci’nin tutukluluk halinin devamına, ‘tali kusurlu’ bulunan otobüs şoförü Barış Kantaroğlu’nun ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Karara, duruşma savcısı ile Emirhan Şen’in annesi Ayla Karamuk’un avukatları itiraz etti. Dosya, bir üst mahkemeye gönderildi.