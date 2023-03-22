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Emirhan Yalçın cinayeti davasında yeni gelişme: Gerekçeli karar açıklandı

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#ANKARA#Altındağ#Emirhan Yalçın
Emirhan Yalçın cinayeti davasında yeni gelişme: Gerekçeli karar açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 12:33

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) öldürülmesi, Ali Yasin Ülger'in (18) yaralanmasıyla ilgili davada, Suriyeli Yahya Al Abdo’ya (20) ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, suça sürüklenen çocuk A.M.A’ya (17) 7 yıl 9 ay 10 gün verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanık Abdo’nun, kavga sırasında Emirhan’a, "Burada ölünüz çıkacak" dedikten sonra bıçağı 4 kez sapladığı belirtildi.

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Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.M.A. hakkında Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava yargılama aşamasında birleşti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 21 Aralık 2022’deki karar duruşmasında mahkeme, sanık Yahya Al Abdo’ya, 'çocuğu kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı. Suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A ise 'kasten öldürme' suçundan beraat ederken, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, her iki sanık yönünden verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçede, olay anını gösteren kamera kayıtlarının bulunmadığı belirtilirken, Adli Tıp Kurumu raporları, sanık, müşteki ve tanık ifadelerine ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Kararda, sanık Yahya’nın maktul Emirhan ve Ali Yasin’e karşı öldürme kastı ile hareket ettiği, yine kastını ortaya koyacak şekilde katılan Ali Yasin ve maktule elinde bıçak olduğu halde 'Buradan ölünüz çıkacak' diyerek küfür ve hakaretlerde bulunduğuna dikkat çekildi. İlk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının bulunmadığı, böylelikle sanık Yahya’nın maktul Emirhan’a yönelik nitelikli kasten öldürme ve Ali Yasin’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi. Kararda, sanık A.M.A’nın, sanık Abdo’nun Emirhan'a yönelik eylemine iştirakinin kesin ve net bir şekilde kanıtlanamadığı; ancak Ali Yasin Ülger’e yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuna iştirak ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

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Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Emirhan Yalçın’ın ailesinin avukatı Burcu Sarı, sanık A.M.A hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.

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#ANKARA#Altındağ#Emirhan Yalçın

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