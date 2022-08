Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Haberin Devamı

Emirgan’da sabah 06.25’de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir köpeğin denize düşerek iskele altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

7 kişiden oluşan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-04) Özel Tim dalgıçları, yürüttükleri titiz çalışma ile köpeği mahsur kaldığı iskelenin altından kurtardı.

"İSTANBUL, CAN DOSTLARIMIZLA GÜZEL"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin DEGAK ekipleri tarafından kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sahil Güvenlik'e bağlı DEGAK-04 ekiplerimiz Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı. Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadelerini kullandı.