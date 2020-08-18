Emirgan yangınında 2 şüpheli: 1- Fişek, 2- Mangal

Önceki akşam saatlerinde korunun denize bakan tarafında bir ağaç alev aldı. Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Koru içerisindeki güvenlik görevlileri ise olay yerine giderek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine dakikalar içerisinde gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Müdahalenin ardından ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. ‘BİLEREK OLABİLİR’

Görgü tanıkları olay anında deniz üzerindeki teknelerden birkaç defa havai ve işaret fişeği atıldığını söyledi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yangının nedeninin araştırıldığını belirterek “Son günlerde Sarıyer’de bu tür yangınlar çoğaldı. Geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki Atatürk Ormanı’nda benzer bir yangın çıktı. Orada kundaklama şüphesi akıllara geldi. Emirgan Korusu’nda ise görgü tanıkları teknelerden havaya atılan işaret fişekleri gördüklerini söyledi. Ancak bölge denize uzak. İşaret fişekleri belli bir mesafeden sonra sönüyor. Bilerek yakılmış olabilir. Yangına ilişkin rapor henüz çıkmadı. Sonucu bekliyoruz” dedi.

IZGARA BULUNDU

Yangının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Parkta görev yapan güvenlik görevlileri “Parkta mangal yapmak yasak. Gece ekiplerimiz sürekli devriye halinde. Yangını ilk onlar fark ediyor. Yangın büyümeden söndürüldü” dedi. Yangının çıktığı noktada bırakılan bir mangal ızgarası ise dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangına ilişkin raporun önümüzdeki günlerde çıkacağını söyledi.