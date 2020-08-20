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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emirgan yangınına jet dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Emirgan yangınına jet dava
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İstanbul Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda 4 gün önce işaret fişeğiyle yangın çıkardığı iddia edilen Vahap Çap’a ‘olası kastla yangın çıkarma’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Jet hızıyla hazırlanan iddianameye göre, Vahap Çap ifadesinde, “Kömürlükten meşaleyi aldım. Meşalenin altında ip vardı ve merak ettim ipi çektim. Meşalenin içinden kırmızı renkli bir şey fırladı. Ben meşaleyi yanıma eğlence ve kutlama amaçlı almadım. Ben bunun meşale olduğunu düşünüyordum ama değilmiş, işaret fişeğiymiş. Amacım orman yakmak değildi. Yangın çıkacağını hiç düşünmedim” dedi. Olay yeri inceleme raporunda minibüslerin bekleme yeri olarak kullanılan İstinye Barış ve Hoşgörü Parkı’nda çalılıklar arasında havai fişek ve bu fişeğe ait tıpa bulunmuştu. Yaklaşık 70-80 metrekare ağaçlık alanının yandığı açıklanmıştı.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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